Генерал Куликов предупредил о возможных рисках после конца СВО

Правоохранительным органам нужно учитывать, что после завершения спецоперации с фронта вернуться в том числе те, кто заключил контракт в местах лишения свободы, заявил «МК» экс-министр внутренних дел, генерал армии Анатолий Куликов.

По его словам, силовикам следует уже сейчас просчитывать возможные риски.

«Силовым структурам, службам безопасности, министерству внутренних дел нужно учитывать очень внимательно, чтобы не допустить всплеска преступности», — отметил Куликов.

Генерал напомнил, что в первые годы после Великой Отечественной войны наблюдался рост бандитизма.

«Работы будет всем непочатый край, даже не меньше, чем было», — сказал генерал. Реклама

Куликов добавил, что участники СВО не должны быть забыты муниципальными и региональными властями, они должны откликаться на их просьбы и решать социально-бытовые вопросы.