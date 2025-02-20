Генерал Куликов предупредил о возможных рисках после конца СВО

Правоохранительным органам нужно учитывать, что после завершения спецоперации с фронта вернуться в том числе те, кто заключил контракт в местах лишения свободы, заявил «МК» экс-министр внутренних дел, генерал армии Анатолий Куликов.
По его словам, силовикам следует уже сейчас просчитывать возможные риски.
Генерал напомнил, что в первые годы после Великой Отечественной войны наблюдался рост бандитизма.
Куликов добавил, что участники СВО не должны быть забыты муниципальными и региональными властями, они должны откликаться на их просьбы и решать социально-бытовые вопросы.