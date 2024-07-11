Генерал Гурулёв назвал сроки, в которые НАТО готовится к большой войне с Россией

В эфире телеканала «Царьград» депутат Государственной Думы, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулёв оценил степень угрозы, исходящей от проходящего саммита НАТО.

Он отметил, что попытки подавить Россию со стороны НАТО предпринимаются уже давно — с момента создания блока в 1949 году. По словам депутата, эти попытки не являются чем-то новым.

Кроме того, Андрей Гурулёв обратил внимание на отмашку, данную США в рамках саммита. Этот посыл был адресован не только европейским союзникам, но и представителям военно-промышленного комплекса внутри страны.

Депутат предположил, что США готовятся к большой войне с Россией примерно в 2029–2030 годах. По его мнению, это было заявлено как бы между строк, но Вашингтон дал понять, что его военно-промышленный комплекс на ближайшие пять лет будет обеспечен заказами.