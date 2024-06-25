Генерал ФСБ рассказал, зачем террористы в Дагестане атаковали пост ДПС

В Махачкале и Дербенте произошла серия нападений на пост ДПС, православные храмы и синагоги. В результате этих нападений погибли 15 сотрудников полиции и четверо мирных жителей.

Генерал-лейтенант ФСБ Владимир Тумин, в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня», рассказал о причинах, по которым террористы атаковали не только гражданские объекты, но и пост ДПС.

Нападение произошло одновременно в Махачкале и Дербенте 23 июля. Преступники совершили штурм двух православных храмов, двух синагог и места расположения сотрудников патрульно-постовой службы. Большинство погибших в результате теракта были полицейскими.

«Вероятно, преступники хотели завладеть полицейской формой и автомобилем, чтобы скрыться. Подобную тактику мы уже наблюдали в Чечне», — пояснил Владимир Тумин.

Нападавшие были ликвидированы правоохранительными органами. В Дагестане объявлен трёхдневный траур. Было возбуждено уголовное дело о теракте и хищении оружия. Личности нападавших были установлены, и следователи выясняют, по указанию какой международной террористической организации они действовали.

«Они пытаются нас разобщить, настроить население против русских и евреев», — заключил Владимир Тумин.