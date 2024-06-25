Вторник, 25 июня, 2024

Генерал ФСБ рассказал, зачем террористы в Дагестане атаковали пост ДПС

Автор: 7info

Опубликовано

Скриншот видео из соцсети

В Махачкале и Дербенте произошла серия нападений на пост ДПС, православные храмы и синагоги. В результате этих нападений погибли 15 сотрудников полиции и четверо мирных жителей.

Генерал-лейтенант ФСБ Владимир Тумин, в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня», рассказал о причинах, по которым террористы атаковали не только гражданские объекты, но и пост ДПС.

Нападение произошло одновременно в Махачкале и Дербенте 23 июля. Преступники совершили штурм двух православных храмов, двух синагог и места расположения сотрудников патрульно-постовой службы. Большинство погибших в результате теракта были полицейскими.

«Вероятно, преступники хотели завладеть полицейской формой и автомобилем, чтобы скрыться. Подобную тактику мы уже наблюдали в Чечне», — пояснил Владимир Тумин.

Нападавшие были ликвидированы правоохранительными органами. В Дагестане объявлен трёхдневный траур. Было возбуждено уголовное дело о теракте и хищении оружия. Личности нападавших были установлены, и следователи выясняют, по указанию какой международной террористической организации они действовали.

«Они пытаются нас разобщить, настроить население против русских и евреев», — заключил Владимир Тумин.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Проктолог предупредил об опасности туалетной бумаги

Бузова показала фигуру в бикини

Зеленоградский Чикатило Юрий Гриценко ушел на СВО

Стали известны подробности пожара на Московском шоссе

Появились душераздирающие кадры с пожара во Фрязино

16-летнюю школьницу нашли мёртвой в день рождения

В Клепиковском районе перевернулся грузовик

Опубликовано видео с места серьёзного ДТП в Спасском районе

Неадекватный мужчина напугал рязанку, требуя назвать ей свою фамилию

Госдума рассмотрит законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам

В ночь на 25 июня в Рязани на Московском шоссе случился пожар

Рязанские полицейские и сотрудники банка предотвратили хищение около миллиона рублей у пенсионера

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

Проктолог предупредил об опасности туалетной бумаги

Новости Рязани
Проктолог ярославской областной клинической больницы Алексей Сорогин призвал в...

Бузова показала фигуру в бикини

Новости мира
По словам Бузовой, к лету она похудела, но сумела набрать за 3 дня 2 килограмма на all inclusive.

Зеленоградский Чикатило Юрий Гриценко ушел на СВО

Новости мира
В зону проведения спецоперации отправился «Зеленоградский Чикатило» Юрий Гриценко,...

Стали известны подробности пожара на Московском шоссе

Новости Рязани
Пожар случился в ночь на 25 июня.

Появились душераздирающие кадры с пожара во Фрязино

Новости мира
В распоряжении телеграм-канала Shot появились душераздирающие кадры с пожара...