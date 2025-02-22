Гендиректор рязанской компании получил 5,5 лет колонии за хищение 5 млн рублей

Московский районный суд города Рязани вынес приговор по уголовному делу в отношении генерального директора ООО «ПКФ «МОС» Игоря Трушина. Он признан виновным в мошенничестве (ч. 3, 4, 5 ст. 159 УК РФ) и легализации денежных средств (ч. 1, п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

Суд установил, что в период с 2020 по 2022 год Трушин, будучи руководителем компании, заключал договоры с коммерческими организациями и физическими лицами на изготовление и поставку металлообрабатывающих станков и металлических изделий с предоплатой. Однако свои обязательства он не выполнял, а полученные денежные средства присваивал и использовал по своему усмотрению.

В результате этих действий потерпевшим был причинен ущерб на сумму более 5 млн рублей.

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Кроме того, чтобы придать законный вид владению, использованию и распоряжению похищенными средствами в размере свыше 1,4 млн рублей, осужденный перевел их на счета подконтрольных ему лиц и организаций.

С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Трушина к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы со штрафом в 250 тыс. рублей. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима.