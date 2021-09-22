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Среда, 22 сентября, 2021
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Гендиректор речного порта в Рязани Калинин перед смертью лечился в сочинской больнице

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Гендиректор речного порта в Рязани Калинин перед смертью лечился в сочинской больнице

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Скончавшийся генеральный директор рязанского речного порта Сергей Калинин перед смертью поехал с внуком в Сочи. Об этом «КП в Рязани» сообщила его падчерица Светлана Липатова.

На курорт Калинин прилетел в начале сентября, через день мужчине стало плохо, рязанца положили в местную больницу. В течение пяти дней Сергей был в сознании, но жаловался, что у него болит всё тело, просил забрать домой.

— Врачи диагноз не ставили. Сделали КТ — поражение легких, подключили к ИВЛ. 10 сентября у него была клиническая смерть, но он выкарабкался, — рассказала падчерица.

В итоге Калинина привезли в Рязань, он уже был без сознания. КТ показал полное поражение лёгких. Мужчина умер 19 сентября, так и не придя в себя.

Сергей Калинин зимой болел коронавирусом, в мае сделал прививку от COVID-19. У мужчины был сахарный диабет.

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