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Суббота, 2 апреля, 2022

Гендиректор «Яндекса» Елена Бунина покинула должность

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Гендиректор «Яндекса» Елена Бунина покинула должность

Александр Ильин

Генеральный директор «Яндекса» в России Елена Бунина ушла с должности, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. 

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Исполняющим обязанности гендиректора назначен Артём Савиновский. 

«Про дальнейшие изменения мы расскажем позже», – сообщили в компании.

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