Гендиректор «Яндекса» Елена Бунина покинула должность

Генеральный директор «Яндекса» в России Елена Бунина ушла с должности, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
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Исполняющим обязанности гендиректора назначен Артём Савиновский.
Генеральный директор «Яндекса» в России Елена Бунина ушла с должности, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
Исполняющим обязанности гендиректора назначен Артём Савиновский.
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