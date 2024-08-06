Вторник, 6 августа, 2024

Где в Рязанской области можно зарабатывать до 400 тыс. месяц, рассказали сотрудники сервиса по поиску работы

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

Изображение от drobotdean на Freepik

Подборку самых высокооплачиваемых вакансий в Рязанской области в июле 2024 года составили специалисты сервис по поиску работы hh.ru.

Так самая высокая зарплата предлагается менеджера по продаже грузовой техники. Такой специалист может рассчитывать на доход до 400 тысяч рублей. Предприятие расположено в Турлатове Рязанского района.

Зарплата до 300 тысяч рублей предлагается финансовому директору компании в Рязани (организация расположена на улице Октябрьской). На третьем месте рейтинга — вакансия менеджера по продажам онлайн-курсов. Соискатель может рассчитывать на зарплату от 120 до 300 000 рублей. Работа удалённая.

В подборку самых высокооплачиваемых предложений вошла вакансии менеджера по продажам b2b, автокурьера на автомобиле, руководителя отдела продаж, оператор производственной линии на завод HAVAL, стоматолога, водителя с личной «Газелью» и токаря-универсала.

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