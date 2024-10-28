Где в Рязани находилась улица Левицкая и почему она несколько раз меняла название

Улица Левицкая — так раньше именовалась нынешняя улица Радищева. Эта городская магистраль ещё без какого-либо наименования была обозначена ещё на плане Рязани 1780 года. А потом трижды меняла своё название.

Плод реформы

В России в 1762 году вступила на трон императрица Екатерина II. Одно из первых её начинаний – это реформа градостроительной системы. Дело в том, что до прихода к власти этой правительницы расширение городов за счёт новых построек происходило во многом хаотично, отчего излишняя скученность деревянных строений приводила к многочисленным пожарам. А в результате реформы в градостроительство наконец пришла упорядоченная система планировки.

— Живописная застройка, мягко следующая за формами рельефа, – прочитал я по этому поводу в одной из статей, – должна была уступить место «образцовым» строениям на широких прямолинейных улицах и площадях.

11 декабря 1862 года были созданы комиссии «для устройства городов Санкт-Петербурга и Москвы». А в июле следующего 1763 года Екатерина II издала Указ «О сделании всем городам, их строению и улицам специальных планов, по каждой губернии особо». «Сделание» таких планов было поручено нескольким архитекторам, которые вошли в так называемую Комиссию для устройства городов. За 34 года существования комиссия подготовила генеральные планы, предусматривавшие замену исконной свободной планировки застройкой регулярного типа (на 1787 год имелись планы уже на 416 городов из всех 497-ми существовавших). Разрабатывались планы на основе образцовых проектов, среди которых особенно часто использовались чертежи из альбомов архитектора Гесте.

План регулярной застройки города Рязани был утверждён 1 августа 1780 года. На нём то и появилась впервые будущая улица Радищева, которая названия своего тогда ещё не имела. Но с полным правом можно сказать, что эта городская магистраль – плод екатерининской реформы.

За каменными рядами

Известно, что первоначально нынешняя улица Радищева, застройка которой началась в конце XVIII столетия, именовалась Зарядской. Такое название она получила благодаря тому, что пролегала непосредственно за торговыми рядами на улице Астраханской (сейчас это район, примыкающий к Рязанской областной филармонии).

Следует отметить, что торговых рядов в главном городе Рязанской губернии было несколько. Те же из них, которые упоминаются выше и соседствовали с улицей Зарядской, назывались как в народе, так и в документах, каменными. Потому что все они были сооружены из кирпича (другие же торговые ряды были в деревянном исполнении). В дальнейшем эти торговые ряды были преобразованы в так называемый Гостиный двор. Хотя название «каменные ряды» было в обиходе рязанцев очень долго. Наименование это встречается даже в архивных документах советской власти первой трети XX века.

Фамилия лекаря

В дореволюционной Рязани было принято называть многие улицы, переулки, проезды и тупики в честь фамилии владельца лучшего дома, на них расположенного. Это определялось не только непосредственно местными городскими властями, но и общественным мнением. И второе своё наименование нынешняя улица Радищева получила в 1863 году по фамилии рязанского штаб-лекаря Павла Ивановича Левицкого, женатого на дочери коллежского асессора и помещика Александре Трифоновне Леоновой. К тому времени сам Павел Иванович уже закончил свой жизненный земной путь. Но построенный им дом без всяких обиняков считался на Зарядской улице лучшим. Некоторые краеведы утверждают, что дом Левицкого был построен на Зарядской улице первым. Но это лишь предположение. На самом деле полными сведениями о том, как начинала застраиваться будущая улица Радищева в конце XVIII и начале XIX столетий, не владеет сейчас ни один историк. И во многом приходится об этом только догадываться.

По архивным же данным, в 1914 году домами на Левицкой улице владели семьи дворян Любимовых, Костылевых, Бегичевых, Горностаевых, Леоновых, Худзинских, Рогенгагенов, Говоровых, Макашевых, Любомировых, Сухановых и Сурковых, купцов Коровкиных, Шемаевых, Третьяковых, Морозовых и Бочаровых, мещан Чернавских, Белибиных, Волковых, Владимировых, Барановых, Ивановых, Маликовых и Радушкевичей.

Попытка создания музея

Домом, который значится сейчас под №49, до 1918 года владела семья Андрея Григорьевича Чернавского. Этот рязанский мещанин известен тем, как рассказывал мне в своё время краевед Николай Петрович Турбин, что пытался в 1917 году создать на базе одной из обширных комнат своего дома музей Александра Николаевича Радищева (попытка эта, к сожалению, не увенчалась успехом). Этот мыслитель, писатель и поэт, как утверждал Чернавский, в конце XVIII столетия приезжал в Рязань по приглашению представителей Пензенского землячества, проживающих на Рязанщине (А.Н. Радищев родился и провёл детские годы в селе Верхнее Аблизово Пензенской губернии).

Досадная неточность

Сейчас на построенном недавно на улице Радищева доме №32 висит специальная доска, информирующая о том, что эта городская магистраль до 1863 года именовалась Зарядской, а до 1917 – Левицкой. В этот текст вкралась некоторая досадная неточность. На самом деле улица Левицкая сменила название и стала именоваться улицей Радищева лишь в августе 1919 года. И о судьбе этой городской магистрали я расскажу в следующий раз.

Евгений Данилин