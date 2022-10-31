Где российские туристы смогут отдохнуть осенью и зимой?

Для россиян открылись новые направления — Таиланд и Шри-Ланка, сообщают «Известия». В эти страны возобновились прямые рейсы. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) отмечают, что цены на билеты этих направлений остаются высокими, а возможностей для расширения авиаперевозок пока нет из-за санкций. Также эксперты напомнили, что платежная система «Мир» в странах Азии не работает, и ситуация навряд ли изменится в ближайшее время. Вместе с тем русских туристов готовы принять в Турции, Египте, ОАЭ, Ираке и Иране.

Восточные направления

За время пандемии Азия оказалась самым закрытым регионом для туристов из-за антиковидных мер. В настоящее время Китай по-прежнему придерживается своей политики — путешественников в страну не пускают. Зато Шри-Ланка, Мальдивы и Таиланд рады гостям, эти страны почти полностью отказались от коронавирусных ограничений.

Тем временем авиакомпания «Аэрофлот» возобновила прямое авиасообщение из Москвы в Коломбо. Данные рейсы доступны по четвергам и воскресеньям, однако планируется расширение еще на четыре еженедельных рейса, в том числе из регионов.

Гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян сообщил, что на ноябрьские праздники туры на Шри-Ланку почти распроданы. При этом он напомнил, что после праздников всегда наблюдается затишье, следствием которого может стать снижение цен на авиабилеты.

Российским туристам для посещения Шри-Ланки потребуются виза, сертификат о вакцинации (подойдет «Спутник V») или ПЦР-тест. Оплатить покупки картой «Мир» в стране не удастся — из-за санкций Центробанк Шри-Ланки отказался работать с российской платежной системой.

Таиланд же с 1 октября отменил все ковидные ограничения — в страну можно попасть без ПЦР-тестов и сертификатов о вакцинации. Также Таиланд увеличили срок безвизового пребывания, теперь он составляет 45 дней, а в случае необходимости можно продлить еще на 7.

С 30 октября «Аэрофлот» планирует по два полета в день на остров Пхукет. Цены на билеты будут достаточно высокими, заявляет Артур Мурадян. Это обусловлено тем, что в настоящее время предложение не способно удовлетворить спрос.

Расширение полетной программы в Таиланд в ближайшее время невозможно, так как ни российские перевозчики, ни тайские не готовы рисковать в условиях санкций. По аналогичной причине Таиланд не работает с платежной системой «Мир». Однако Артур Мурадян отметил, что спрос на азиатско-тихоокеанские направления стабилен.

Кроме азиатских стран, россияне предпочитают отдых в Египте, Турции и ОАЭ. Эти страны привлекают туристов довольно низкой ценовой политикой и почти полным отсутствием ковидных ограничений (для полета в ОАЭ нужно сдать ПЦР-тест или иметь при себе сертификат о вакцинации).

Любителям особого отдыха предлагают прямые рейсы из Москвы в Иран, Ирак и Афганистан.

На Кубу, но не в Европу

Не так давно перезапустили прямые рейсы на кубинские курорты Варадеро и Кайо-Коко. Для поездки не нужны ни сертификаты о вакцинации, ни визы. Также власти страны до конца года планируют наладить обращение карт «Мир».

Для российских туристов сейчас открыты многие направления, но не все могут выехать из-за частичной мобилизации.

Также есть ряд стран, которые сами закрыли въезд для россиян. Это Латвия, Эстония, Литва, Польша и Финляндия. А с 25 октября россияне не смогут посетить Чехию.

Вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян отметил, что россияне всегда любили Чехию за недорогое образование и за доступное жилье.

Но русский турист всегда выход найдет. Внутри стран Евросоюза нет границ, и проверку виз не производят. Поэтому, например, до Праги можно доехать на поезде или авто из Германии.

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