ГАИ сообщила подробности серьёзного ДТП на выезде из Рязани

Пресс-служба Госавтоинспекции Рязанской области сообщила подробности серьёзного ДТП, случившегося на выезде из Рязани в сторону Михайлова.

5 июня, около 12:40, в Рязани на 528-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо» произошло ДТП. По предварительным данным, 66-летний житель Рязанского района, управлявший автомобилем «Шкода Октавиа», столкнулся с «Ладой Веста», за рулем которой находился 30-летний рязанец.

В результате аварии водитель «Шкоды» получил травмы и был госпитализирован.

Ведется проверка по факту ДТП, обстоятельства происшествия выясняются.