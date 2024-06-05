Среда, 5 июня, 2024

ГАИ сообщила подробности серьёзного ДТП на выезде из Рязани

Автор: 7info

Опубликовано

Скриншот видео

Пресс-служба Госавтоинспекции Рязанской области сообщила подробности серьёзного ДТП, случившегося на выезде из Рязани в сторону Михайлова.

5 июня, около 12:40, в Рязани на 528-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо» произошло ДТП. По предварительным данным, 66-летний житель Рязанского района, управлявший автомобилем «Шкода Октавиа», столкнулся с «Ладой Веста», за рулем которой находился 30-летний рязанец.

В результате аварии водитель «Шкоды» получил травмы и был госпитализирован.

Ведется проверка по факту ДТП, обстоятельства происшествия выясняются.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

В Рязани сбили самокатчика на пешеходном переходе

«Искандер» поразил гостиницу в Одесской области с иностранными наёмниками

Появились подробности съёмок новой «Битвы экстрасенсов»

На Борковском карьере в Рязани утонул мужчина

Стали известны подробности драки с участием заместителей главы администрации Рязанского района

Стали известны подробности гибели 14-летнего подростка из Касимовского района

В Касимовском районе утонул 14-летний подросток

Парад планет принесёт серьёзные сложности и большие радости россиянам до 7 июня

Армия сорвала операцию ВСУ под Волчанском, заявил эксперт

Вынесен приговор в отношении Анны Бажутовой

Школьники из Ермиши, Рыбного и Скопина получили 100 баллов на ЕГЭ по химии

Онколог назвал орган, определяющий продолжительность жизни человека

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

В Рязани сбили самокатчика на пешеходном переходе

Новости Рязани
Молодой человек ехал на самокате по нерегулируемому переходу, что является нарушением ПДД.

«Искандер» поразил гостиницу в Одесской области с иностранными наёмниками

Новости мира
Подробности атаки пока неизвестны. Официальная информация от Минобороны РФ не публиковалась.

Появились подробности съёмок новой «Битвы экстрасенсов»

Новости мира
По словам очевидцев, команда начала съемки шоу для ТНТ еще 2 июня, затем специалисты вернулись к процессу уже 4 числа.

На Борковском карьере в Рязани утонул мужчина

Новости Рязани
По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Рязанской области, тело человека подняли 5 июня в 18.08 из карьера № 2 спасатели ЦСС.

Стали известны подробности драки с участием заместителей главы администрации Рязанского района

Новости Рязани
Чиновники вступились за подростков, попытались уладить конфликт мирным путём, но нападавших это не остановило.