Французский «Gagarine»

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12 апреля 2021 года весь мир сказал «Поехали» и отметил 60 –тую годовщину полёта в космос российского космонавта Юрия Гагарина.

Человек-легенда входил в 10 самых известных людей 20 века, его носили «на руках», в поездках по миру он всегда брал с собой запасные пуговицы, потому что ликующая толпа постоянно отрывала их на сувениры.

Особенно радушно встречали Юрия Гагарина французы. Во Францию советский космонавт приезжал дважды. А в 1963 году лично присутствовал на открытии ЖКХ под Парижем « Cite Gagarine» — город Гагарина, и посадил там, на память о себе, тую.

По меркам того времени комплекс вполне отвечал бытовым условиям жизни. Он состоял из 12 этажей, 328 квартир. В каждой квартире имелся индивидуальный туалет.

Но в 2019 году ЖКХ был снесён, так как техническая комиссия вынесла решение о невозможности ремонта. Осколки « Cite Gagarine» раздали народу на сувениры, а факт сноса лёг в основу сюжета фильма «Gagarine».

Главный герой картины — 16-летний чернокожий подросток Юрий (Алсени Батели) получил свое имя в честь советского космонавта. Он отчаянно пытается спасти дом от сноса.

Трогательная история о парижских пригородах получила награды на фестивале в Каннах в 2020 году. Примечательно, что музыку к фильму написали братья Евгений и Саша Гальперины, живущие во Франции эмигранты из СССР.