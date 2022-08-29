Понедельник, 29 августа, 2022
Татьяна Проводина

Фотозона на Лыбедском бульваре в Рязани пострадала от гуляющих рязанцев

Фото из группы Рязанский Формат ВКонтакте

Арт-объект в стиле фолк появился в преддверии 927-летия города.

В минувшую пятницу в фотозоне прошло настоящее нашествие гуляющих граждан. Новое фото арт-объекта появилось в группе Рязанский Формат ВКонтакте.

«В пятницу эта фотозона на Лыбедском бульваре прожила около часа… Но очевидно, что было весело!» – говорится в сообщении.

Фотозона на Лыбедском бульваре в Рязани пострадала от гуляющих рязанцев
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