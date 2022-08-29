Татьяна Проводина 29.08.2022 09:05 Фотозона на Лыбедском бульваре в Рязани пострадала от гуляющих рязанцев Фото из группы Рязанский Формат ВКонтакте Арт-объект в стиле фолк появился в преддверии 927-летия города. В минувшую пятницу в фотозоне прошло настоящее нашествие гуляющих граждан. Новое фото арт-объекта появилось в группе Рязанский Формат ВКонтакте. «В пятницу эта фотозона на Лыбедском бульваре прожила около часа… Но очевидно, что было весело!» – говорится в сообщении. Предыдущая статьяЖители Скопина просят привести в порядок городской парк культуры и отдыха День города в Рязани Новости СМИ2 Новости СМИ2