Фонд «Защитники Отечества» рассказал о ветеране СВО, просящем милостыню в Рязани

В Рязанском отделении фонда «Защитники Отечества» рассказали о судьбе ветерана СВО, просящего милостыню на улицах Рязани. Сообщение появилось в комментариях на странице губернатор Павла Малкова.
По информации Фонда, Владимир заключил контракт с частной военной компанией, оказавшись в зоне СВО из мест лишения свободы. Все положенные от государства выплаты после ранения мужчина получил. Сейчас он ведёт асоциальный образ жизни.
Ветерану СВО помогли восстановить личные документы, провели медобследование, чтобы установить группу инвалидности. Оформлены документы на получение пенсии и меры соцподдержки.