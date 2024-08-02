Фонд «Защитники Отечества» рассказал о ветеране СВО, просящем милостыню в Рязани

В Рязанском отделении фонда «Защитники Отечества» рассказали о судьбе ветерана СВО, просящего милостыню на улицах Рязани. Сообщение появилось в комментариях на странице губернатор Павла Малкова.

По информации Фонда, Владимир заключил контракт с частной военной компанией, оказавшись в зоне СВО из мест лишения свободы. Все положенные от государства выплаты после ранения мужчина получил. Сейчас он ведёт асоциальный образ жизни.

— Социальный координатор Фонда, которая сама является супругой участника СВО, получившего ранение, находится с ним в постоянном взаимодействии, — говорится в сообщении.

Ветерану СВО помогли восстановить личные документы, провели медобследование, чтобы установить группу инвалидности. Оформлены документы на получение пенсии и меры соцподдержки.

— Владимир неоднократно проходил реабилитацию в региональных учреждениях, участвовал в спортивных и культурных мероприятий нашего Фонда, — пишет автор сообщения.