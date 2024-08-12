Понедельник, 12 августа, 2024

Фонд «Защитники Отечества» помогает ветеранам получить новую профессию

Автор: 7info 2

Опубликовано

Фото: t.me/admryazan

В рязанский филиал фонда «Защитники Отечества» обратился уволенный ветеран боевых действий, участник СВО Артём. Об этом сообщает администрация города Рязани.

Артем попал под минометный обстрел и получил ранение правого предплечья. После реабилитации он задумался о новой работе.

Соцкоординатор Светлана Жукова предложила Артему пройти бесплатное профобучение на водителя, а в Центре занятости населения помогли оформить данную льготу.

По поручению губернатора Рязанской области с июня 2024 года ветераны СВО могут бесплатно обучиться управлению автобусом, грузовым или легковым автомобилем. Для этого нужно обратиться в фонд «Защитники Отечества» или Центр занятости населения по месту жительства.

Фонд «Защитники Отечества» помогает ветеранам получить новую профессию

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