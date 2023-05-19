Фонд капитального ремонта Липецкой области возглавил Алексей Костин

Правительство Липецкой области в пятницу, 19 мая, сообщило о назначении исполняющим обязанности генерального директора регионального фонда капитального ремонта Алексея Костина.

Костин — уроженец Грязинского района, ему 35 лет. Учился в ЛГТУ, в 2010 году получил диплом по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство». Через семь лет закончил магистратуру РАНХиГС по специальности «Юриспруденция и управление».

Большую часть трудовой карьеры провёл в ОАО «ЛАЛ», начиная с менеджера, дошёл до должности генерального директора. Работал заместителем начальника управления дорог и транспорта Липецкой области.

Пресс-служба правительства Липецкой области приводит следующий факт из биографии Костина: осенью 2022 года он руководил группой водителей, эвакуировавших людей из Херсонской области. С риском для жизни, эти люди вывозили гражданских в Крым. С ноября по май этого года курировал восстановление Володарского района ДНР.

Роман Сапрыкин, ранее занимавший пост, продолжит работу в Фонде в должности заместителя генерального директора.