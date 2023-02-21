Присутствовал в Гостином дворе на церемонии оглашения послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Владимир Владимирович — наш национальный лидер, его слова всегда означают руководство к действию. Сегодня он обозначил приоритеты, в соответствии с которыми будет развиваться страна, дал четкие указания по каждому направлению.

Россия — сильная страна. Несмотря на санкционное давление, мы продолжаем укреплять и развивать экономику. Продолжается работа по расширению социальной поддержки россиян, особенно семей с детьми — этому президент уделил особое внимание. На улучшение демографической ситуации в стране будут направлены такие меры, как индексация материнского капитала, увеличение размера налоговых вычетов за учебу и лечение, рост минимального размера оплаты труда, укрепление отечественного образования. Это очень важно и для Рязанской области. Мы видим, как работают в регионе федеральные программы по обновлению школ и по строительству новых образовательных учреждений. Только в 2023 году будут капитально отремонтированы 20 школ и начнется строительство семи новых.

Сегодня наши ребята защищают независимость страны, наше будущее. Адресная поддержка участников СВО и их семей особенно важна, это одна из наших основных задач. Президентом задан вектор, и мы продолжим заниматься введением новых мер поддержки на уровне нашего региона.