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Вторник, 5 октября, 2021
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Флешмоб благодарности учителям поддержали около 1000 рязанцев

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Флешмоб благодарности учителям поддержали около 1000 рязанцев

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С 4 по 10 октября в России впервые проходит Неделя учителя. Традиционный День учителя, который отмечают сегодня, 5 октября, теперь стал протяженным во времени.

В преддверии праздника Губернатор Николай Любимов запустил флешмоб в соцсетях. Глава региона предложил рязанцам вспомнить свои школьные годы и принять участие в акции #любимыйучитель62. Он призвал жителей региона выкладывать в соцсетях памятные фотографии из школьного альбома, снимки любимых педагогов и наставников.

К флэшмобу уже присоединились руководители области и города Рязани, главы администраций муниципальных образований, а также около 1000 рязанцев во всех соцсетях. Губернатор поблагодарил всех, кто уже присоединился челленджу.

У каждого есть свой учитель, каждому есть, что вспомнить. Думаю, что такой способ выразить свою благодарность нашим педагогам будет хорошо воспринят и поддержан рязанцами, – отметил Николай Любимов на заседании Правительства области.

В акции может принять участие каждый желающий, выразив слова благодарности любимым учителям в социальных сетях.

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