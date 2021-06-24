ФКП «Росгосцирк» и шоу Заслуженного артиста России Гии Эрадзе “Королевский цирк”

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23 июня 2021г. в Рязанском государственном цирке состоится открытая репетиция для детей и взрослых со всех уголков Рязанской области. Артисты «Росгосцирка» программы Заслуженного артиста России Гии Эрадзе «Королеский цирк» покажут и расскажут о мире цирка.

Цирк детям села — это программа, которая дает возможность детям увидеть различные жанры циркового искусства, задать вопросы артистам, принять участие в мастер-классах, прикоснуться к миру цирка изнутри.

На манеже дети увидят артистов программы «Королевский цирка» Заслуженного артиста России Гии Эрадзе — обладателей множества высших наград российских, европейских и мировых цирковых конкурсов, а так же являющихся обладателями самой главной цирковой награды мира – «Золотого клоуна» Международного фестиваля в Монте – Карло.

Они смогут почувствовать взрывную энергетику групповых жонглеров Лауры и Халиля Сафаргалиных, невероятную харизму акробатов-эквилибристов на першах Алихана Алиханова, увидеть невероятно яркий и в тоже время бесстрашный номер «Король», где действие происходит одновременно на арене и в воздухе! И, конечно, их ожидает долгожданная встреча с самыми красочными из экзотических птиц – попугаями Ара и редких розовых пеликанов дрессировщиков Дарьи и Владимира Лекаревых и очаровательными собачками под руководством Виктории Елисеенко.

Такие встречи с подрастающим поколением очень ценны для нас. Нам важно передавать опыт, делиться знаниями и прививать любовь к цирку! Наши шоу включают все жанры: воздушных гимнастов на различных аппаратах: на люстрах, на цепях, на ремнях, даже есть трюки в уникальном аппарате в виде короны; дрессура животных: и тигры и львы, пеликаны и попугаи, лошади, олени, яки, лисы и собаки; эквилибр, профессиональный эстрадный балет и многое другое. Мы жаждем знакомить детей с цирком изнутри и вызывать интерес к профессии, — комментирует Гия Эрадзе, художественный руководитель – главный режиссер Продюсерского центра «Королевский цирк».

Проникнуться атмосферой цирка дети смогут еще до начала представления — перед зданием цирка их будет встречать иллюзионист-фокусник. Мероприятие проводится в Рязани не впервые, такие акции становятся популярными по всей стране благодаря руководству «Росгосцирка», при поддержке Министерства труда и социальной защиты населения Рязанской области