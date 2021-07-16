ФК «Рязань» внёс в заявку трёх полузащитников

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Три полузащитника вошли в заявку ФК «Рязань», об этом сообщила пресс-служба клуба.

Клуб сохранил 19-летнего полузащитника Егора Аксенова. Воспитанник рязанского футбола дебютировал в команде мастеров в 2018 году.

23-летний Дмитрий Доронин перешел из раменского «Сатурна», в составе которого провел последние четыре сезона. До этого полузащитник выступал за тульский «Арсенал-М» в Молодежном Первенстве страны.

24-летний Даниил Ямщиков воспитанник столичной академии «Динамо». С 15 лет привлекался к играм Сборной России по своему возрасту. В составе Сборной U-17 участвовал в Чемпионате Европы в Казани, был капитаном команды. Минувший сезон Ямщиков провел в «Сатурне-2» из Раменского.