ФК «Рязань» возобновил полноценные тренировки

Утром 2 февраля игроки ФК «Рязань» прошли медицинский осмотр. А после обеда провели тренировку: сначала кросс на поле, затем работа в тренажерном зале. До середины февраля команда будет тренироваться в Рязани. В планах два контрольных матча: 8 февраля, с кем в этот день сыграет клуб пока неизвестно, 11 февраля команда встретится в Москве со «Строгино». Об этом сообщила пресс-служба клуба.

13 февраля ФК «Рязань» начнет трехнедельные сборы в Домодедово. Тренировки будут проходить на базе стадиона «Авангард»: занятия на поле, тренажерный зал, восстановительный комплекс. Наши футболисты проведут в Домодедово пять контрольных матчей:

— 18 февраля ФК «Квант» Обнинск

— 22 февраля ФК «Знамя» Ногинск

— 24 февраля ФК «Коломна» Коломна

— 1 марта ФК «Сатурн» Раменское

— 3 марта ФК «Родина» Москва.

7 марта для ФК «Рязань» начнется южный сбор в краснодарской Кабардинке. Здесь команда проведет почти 2 недели. О датах и времени начала контрольных матчей будет сообщено дополнительно.