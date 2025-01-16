ФК «Рязань» начал подготовку к новому сезону

Футбольный клуб «Рязань» начал подготовку к новому сезону, сообщает официальная страница команды ВКонтакте.

Первую тренировку футболисты провели 14 января в крытом манеже в Рязани. Каких-то подробностей, за исключением того, что «ребята отлично отдохнули и полны сил», не сообщается.

Судя по видео, под руководством Юрия Кулешова занимаются несколько игроков.

Реклама

Также сообщается о начале работы телеграм-канала клуба t.me/fcrzn62. Автор сообщения обещает «live-контент команды, челленджи, эксклюзивные тренировки, интервью и много интересного».