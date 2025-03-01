Финансовый гороскоп на март 2025 года: кого ждут успех и денежные испытания

Астролог Лариса Богучарская подготовила финансовый гороскоп на март 2025 года. Прогноз опубликован на портале Bankiros.ru. Какие денежные перемены ожидают каждый знак зодиака — читайте ниже.

Овен

Положение Солнца в одиннадцатом доме привлечёт успех в коллективной работе. Возможно, вы получите помощь от влиятельных друзей или авторитетных лиц. Вторая половина месяца будет особенно удачной для новых начинаний.

Меркурий в этом же доме сулит материальную выгоду и гармонию в семье.

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Марс в третьем доме обещает неожиданные выгоды, власть и приобретение дорогих вещей. Но Венера в двенадцатом доме предупреждает о риске быстро потратить заработанное.

Телец

Марс во втором доме может принести проблемы с государственными органами или спровоцировать конфликты.

Солнце в десятом доме благоприятствует карьерному росту и увеличению доходов. В этот период стоит задуматься о размещении средств на депозите.

Меркурий и Венера в доме карьеры принесут успех в переговорах, новые связи и материальное благополучие.

Близнецы

Марс в первом доме может спровоцировать конфликты и напряжённость. Важно следить за эмоциями и избегать вредных привычек.

Солнце и Меркурий в девятом доме принесут испытания, но ближе к концу месяца возможен резкий рост доходов. Удачными будут инвестиции.

Венера в десятом доме создаёт благоприятные условия для романтических знакомств и укрепления связей.

Рак

Солнце в восьмом доме указывает на проблемы с налогами, наследством или страховками. Не бойтесь нестандартных решений — это поможет справиться с трудностями.

После 14 марта Солнце перейдёт в дом удачи, благоприятствуя обучению и саморазвитию.

Меркурий в восьмом доме обещает успех в судебных разбирательствах и рост благосостояния.

Марс в двенадцатом доме предупреждает о непредвиденных расходах. Если потребуется кредит, стоит внимательно ознакомиться с предложениями.

Лев

Солнце в седьмом доме может обострить конфликты в партнёрских отношениях, но также поможет укрепить деловые связи.

Во второй половине месяца внимание переключится на финансовые вопросы, в том числе кредиты и инвестиции.

Меркурий в седьмом доме способствует переговорам, а Марс в одиннадцатом доме принесёт успех и авторитет.

Дева

Солнце в седьмом доме акцентирует внимание на отношениях с партнёрами и бизнесе. Возможно напряжение, но успех ждёт тех, кто действует уверенно.

Меркурий в шестом доме поможет наладить рабочие процессы и повысить статус. Не забывайте о здоровье — это подходящее время для лечения.

Марс усилит вашу энергетику, а Венера поможет гармонизировать отношения с партнёрами.

Весы

Марс в девятом доме побуждает к путешествиям и самопознанию, но может принести травмы и материальные потери. Чтобы чувствовать себя увереннее, рассмотрите оформление кредитной карты.

Меркурий в пятом доме вдохновит на творчество, а Солнце в этом же доме создаст благоприятные условия для инвестиций.

Венера поможет наладить отношения с коллегами и создать уютную атмосферу на работе.

Скорпион

Солнце в четвёртом доме сделает акцент на семье и недвижимости. Возможны сделки с жильём или ремонты.

После середины месяца внимание сместится на личностный рост, творчество и инвестиции.

Меркурий в пятом доме сулит новые знакомства и поддержку старших, а Марс поможет решить финансовые вопросы партнёров.

Стрелец

Солнце в третьем доме повысит уверенность в себе и принесёт успех в литературе и ораторском искусстве.

Во второй половине месяца вас ждут домашние заботы и сделки с недвижимостью.

Меркурий в третьем доме принесёт важные знакомства, а Марс поможет одержать победу над врагами.

Козерог

Солнце во втором доме в начале месяца может привести к материальным потерям, но во второй половине месяца откроются новые карьерные перспективы.

Меркурий благоприятствует переговорам и сделкам, Венера усилит ваш авторитет и поможет обрести богатство.

Марс в шестом доме придаст энергии для достижения целей, но важно следить за здоровьем.

Водолей

Солнце в первом доме укрепит уверенность, но может спровоцировать разногласия с окружающими.

Меркурий подарит успех в бизнесе и писательской деятельности, а Венера принесёт богатство и гармонию в семье.

Марс в пятом доме может стать причиной вспышек гнева — важно сохранять самообладание.

Рыбы

Венера в первом доме сулит гармонию в отношениях и укрепление материального положения.

Солнце и Меркурий в этом же доме принесут новые обязанности и усилят уверенность в себе.

Марс в четвёртом доме может вызвать проблемы со здоровьем, но также поможет решить финансовые вопросы партнёров.