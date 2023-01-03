Финалист шоу «Битва экстрасенсов» популярный провидец Зираддин Рзаев заглянул в будущее и представил прогноз о вероятной дате окончания специальной военной операции и последующем устройстве мира.

Рзаев считает, что СВО может закончиться в 2023 году. При этом он назвал её противостоянием добра и зла, где Россия занимает сторону добра. Экстрасенс не исключает, что это противостояние не полностью будет подавлено, а перейдёт в пассивное состояние.

Зираддин Рзаев не исключил, что СВО на Донбассе и Украине – не единственное, с чем придётся столкнуться России. НАТО и ЕС не оставит в покое нашу страну, будут пытаться провоцировать различные конфликты в соседних государствах и втягивать в них Россию.

– Впереди всё человечество ждут очень трудные времена и годы, – считает провидец. – Общая характеристика 2023-го – голодание и нехватка продуктов. Больше всего будет страдать Запад. В России в этом плане всё будет нормально. России голод не грозит, а с мировыми кризисом мы справимся, – приводит цитату Рзаева «МК».