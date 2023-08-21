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Финал поплавочного рыбатлона в Рязанской области пройдёт в Кирицах 2 сентября

7info

В субботу, 2 сентября с 13:00 в Кирицах в 50 км от Рязани пройдёт традиционный Кубок главы администрации Спасского района по поплавочному рыбатлону. Ловить рыбу и бегать рыбатлонисты будут на фоне усадьбы барона фон Дервиза на местном пруду. Регистрация участников на соревнования идет на главной странице сайта rybatlon.ru. К участию приглашаются все желающие, независимо от возраста, пола и рыболовно-беговых способностей.

Как всегда, каждому стартовавшему участнику забега нужно будет поймать две любые рыбы и пробежать три круга по 1 километру. Из Рязани до места действия будет организован бесплатный автобус – в 10:00 от пл. Театральной (от театра драмы) и обратно из Кириц в Рязань в 17:00. Призов на спасский рыбатлон готовится много, а для девушек и детей до 12 лет, как всегда, будут отдельные награждения. Перед стартом каждый участник на регистрации получит по 0,5 питьевой воды «Утренняя звезда».

Все вопросы по поводу предстоящих соревнований можно прояснить в группе Рыбатлона «В контакте» — https://vk.com/rybatlon

Расписание:

13:00 – регистрация участников, выдача стартовых номеров

14:00 – старт

16:00 – завершение ловли, штрафной круг

16:30 – награждение

16:50 — завершение

Генеральный партнёр  – ИП Глава КФХ

Организация и проведение соревнований – «КБ ПРАЗДНИКОВ» (кбпраздников.рф).

Полиграфическая поддержка и дизайн – типография «ФОРМАТ».

Официальные партнёры – пиццерия «ДОДО ПИЦЦА», рыболовный центр «ОК-62» в «Глобусе», салон-магазин «ЦВЕТЫ&ШАРЫ», компания «OS FISHING 62», проект «РЫБАЛКА С КИРИЛЛОМ В БОЯРИНЦЕВО», прикормки ЕВГЕНИЯ СЕРЕДЫ.

Генеральные информационные партнёры – информационное агентство «7 НОВОСТЕЙ», «АВТОРАДИО» в Рязани-102.0 FM, телеканал ТКР, портал «PRO-ГОРОД РЯЗАНЬ», интернет-портал «РЫБКОМ», телеканал «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ», телеканал «ОХОТА И РЫБАЛКА», проект «РЫБАLOVE».

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