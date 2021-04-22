Группа Feelin’s отметила 20-летие в статусе муниципального коллектива

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В среду, 21 апреля, рязанская джазовая группа Feelin’s отметила 20-летний юбилей в статусе муниципального коллектива города. Долгожданный юбилейный концерт состоялся в МКЦ. И даже на половину наполненный зал принимал любимых музыкантов очень тепло. Публика была рада возобновлению концертов и встрече с коллективом, который знают и ценят во всём мире.

Праздничную программу открыли солисты дуэт степ-шоу «Vortex» из Москвы Тимофей Тимофеев и Виктор Шустов. Они продемонстрировали уникальное чувство ритма, выступив пол аккомпанемент группы Feelin’s.

Свои музыкальные поздравления для юбиляров и зрителей подготовила первая солистка группа Feelin’s певица Элла Хрусталёва и её коллектив «Мама Jazz». Feelin’s живёт и творит под девизом «Музыка, объединяющая мир». И все, кто присутствовал в этот вечер на концерте, смогли убедиться в верности этого девиза. Музыка объединяет даже тогда, когда пандемия разделяет. Видеоприветы рязанцам передали народный артист России Игорь Бутман и итальянский вокалист Борис Саволделли. Они поздравили Feelin’s с юбилеем, высоко оценили творчество группы и выразили надежду на скорую встречу с рязанскими музыкантами и зрителями.

Ведущий коллектив Рязанской области пришли поздравить с юбилеем представители администрации города Рязани и МКЦ. Они вручили почётные грамоты руководителю коллектива Геннадию Филину.

А для зрителей главным подарком стало выступление группы Feelin’s. В этот вечер прозвучали как авторские композиции, так и аранжировки известных произведений.