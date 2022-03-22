Фигуранту дела об убийстве рязанского бизнесмена Алексея Громова дали 13 лет колонии

Суд приговорил командира автомобильного отделения взвода десантного обеспечения 309-го центра Минобороны РФ Игоря Петрова к 13 годам тюрьмы за соучастие в убийстве рязанского предпринимателя Алексея Громова, сообщает «КП-Рязань» со ссылкой на прокуратуру региона.

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В настоящее время приговор не вступил в законную силу. Отмечается, что подсудимый и сторона защиты недовольны сроком наказания.

Кроме того, прокуратура обжаловала оправдательный вердикт присяжных в отношении другого фигуранта дела — Александра Рогачева, обвиняемого в заказе убийства.

К настоящему времени дело апелляционным судом пока не назначено, уточнил прокурор отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры Рязанской области Борис Маторин.