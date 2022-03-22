2.1 C
Рязань
Вторник, 22 марта, 2022

Фигуранту дела об убийстве рязанского бизнесмена Алексея Громова дали 13 лет колонии

spot_img
На главнуюНовости Рязани

Фигуранту дела об убийстве рязанского бизнесмена Алексея Громова дали 13 лет колонии

Александр Ильин

Суд приговорил командира автомобильного отделения взвода десантного обеспечения 309-го центра Минобороны РФ Игоря Петрова к 13 годам тюрьмы за соучастие в убийстве рязанского предпринимателя Алексея Громова, сообщает «КП-Рязань» со ссылкой на прокуратуру региона.

- Реклама -

В настоящее время приговор не вступил в законную силу. Отмечается, что подсудимый и сторона защиты недовольны сроком наказания. 

Кроме того, прокуратура обжаловала оправдательный вердикт присяжных в отношении другого фигуранта дела — Александра Рогачева, обвиняемого в заказе убийства. 

К настоящему времени дело апелляционным судом пока не назначено, уточнил прокурор отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры Рязанской области Борис Маторин.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ru

Предыдущая статьяДТП с двумя иномарками на проезде Шабулина Рязани попало на видео
Комментарии для сайта Cackle
spot_img