Фестиваль визуальных искусств «Узорная нить» впервые пройдёт в Рязани

Впервые в Рязани пройдёт Фестиваль визуальных искусств «Узорная нить» — яркое и запоминающееся событие V Международного форума древних городов, посвящённого традиционному народному костюму.

Название Фестиваля «Узорная нить» — попытка раскрыть уникальность и глубокое внутреннее единство национальных костюмов народов мира, в котором особое место занимают костюмы народов России. Участниками Фестиваля станут творческие коллективы России и делегации-участники V Международного форума древних городов.

В самом сердце древнего города на несколько дней появится новое культурное пространство, органично сочетающее в себе многовековое наследие и современные технологии. Гости и жители региона смогут не просто увидеть интерактивную выставку и творческую программу авторских короткометражных фильмов, а погрузиться в мир культуры народов России и мира – почувствовать ритм жизни шумных мегаполисов и степенных, завораживающих могуществом своей неторопливости деревень и сёл.

Каждый сможет стать не только участником события, но и его автором. Для этого нужно снять короткометражный видеофильм (продолжительность от 10 до 30 минут) или сделать авторскую фотографию, отражающие традиционную народную культуру (обряды, обычаи, фольклорные элементы и т.д.), приоритетными будут считаться работы, в которых запечатлён наряду с остальными элементами традиционный народный костюм. Готовые работы необходимо прислать на электронную почту организатора [email protected] (c пометкой «Узорная нить») в срок до 31 июля.

Проведение Фестиваля запланировано с 24 по 27 августа 2022 года. Подробная информация об участии на сайте Фестиваля визуальных искусств «Узорная нить»