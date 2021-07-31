Фестиваль «Твоя Рязань» пройдет в городе 7 августа

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В субботу, 7 августа, в Рязани пройдет фестиваль туристических маршрутов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Около 20 экскурсий стартанут из разных точек в 10:00. Участники могут присоединиться к нескольким группам: «Рязань историческая», «Рязань живописная», «Рязань православная», «Рязань литературная», «Рязань академика И.П. Павлова», «Рязань – столица ВДВ», «Рязанцы – путешественники», «Несколько историй о любви», «Неизвестные истории Лесопарка», «Вкусная Рязань», «Сказочная Рязань», «Занимательная Рязань», «Гостеприимная Рязань» и многие другие.

— Данный фестиваль позволит жителям и гостям прикоснуться к истории, географии, культуре и архитектуре города. Мероприятие объединит лучших экскурсоводов, — говорится в сообщении.

Экскурсии будут бесплатные, но по предварительной записи по телефону 28-04-98.