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Суббота, 31 июля, 2021
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Фестиваль «Твоя Рязань» пройдет в городе 7 августа

Елена Лобанова
Фестиваль "Твоя Рязань" пройдет в городе 7 августа
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В субботу, 7 августа, в Рязани пройдет фестиваль туристических маршрутов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. 

Около 20 экскурсий стартанут из разных точек в 10:00. Участники могут присоединиться к нескольким группам: «Рязань историческая», «Рязань живописная», «Рязань православная», «Рязань литературная», «Рязань академика И.П. Павлова», «Рязань – столица ВДВ», «Рязанцы – путешественники», «Несколько историй о любви», «Неизвестные истории Лесопарка», «Вкусная Рязань», «Сказочная Рязань», «Занимательная Рязань», «Гостеприимная Рязань» и многие другие. 

— Данный фестиваль позволит жителям и гостям прикоснуться к истории, географии, культуре и архитектуре города. Мероприятие объединит лучших экскурсоводов, — говорится в сообщении. 

Экскурсии будут бесплатные, но по предварительной записи по телефону 28-04-98.

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