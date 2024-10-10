Фестиваль «Свидания на Театральной» пройдёт в Рязани с 17 по 24 ноября

С 17 по 24 ноября Рязань станет центром театрального искусства, погрузившись в атмосферу любви и страсти на IX фестивале «Свидания на Театральной».

В этом году фестиваль обещает быть особенно ярким: зрителей ожидает 10 спектаклей от театральных трупп из России, СНГ и зарубежья.

Тематика фестиваля – любовь – остается актуальной и вечной. Она соединяет людей, вдохновляет на подвиги и наполняет радостью. В программе будут драмы, комедии и истории о любви, дружбе, предательстве и самопожертвовании.

Отдельного внимания заслуживают три спектакля с субтитрами:

«История об Эвредике» из Неаполя (Италия)

«Лейли и Меджнун» из Самарканда (Узбекистан)

«Приключения Ходжи Насреддина» из Уфы (Башкортостан)

Кроме того, свои истории о любви представят театры из Санкт-Петербурга, Кемерово, Нижнего Новгорода, Тюмени, Великого Новгорода и Озерска.

Не упустите шанс насладиться театральным искусством, где любовь занимает центральное место.