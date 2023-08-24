Фестиваль лоскутной моды в Рязани открылся показом мужской коллекции «Воины леса»

В Рязани проходит второй межрегиональный фестиваль лоскутной моды «Шили-были и носили». Это уникальный творческий проект реализуется в Рязанской области с 2022 года.

Центральным событием фестиваля является конкурс коллекций одежды, исполненных в техниках лоскутного шитья или с лоскутными элементами. В конкурсе принимают участие коллекции, созданные современными российскими модельерами и мастерами.

Торжественное открытие фестиваль прошло сегодня, 24 августа, в сквере Г. К. Петрова рядом с музеем лоскутного шиться «Шили-были». Первыми на подиум вышли представители сильного пола, которые продемонстрировали брутальную коллекцию «Воины леса».

Приветствуя гостей фестиваля, его организатор Елена Венедиктова рассказала, что в этом году зрители получат возможность не только увидеть лоскутную одежду, но и узнать, как она создается.

Ранее в рамках фестиваля в музее «Шили-были» начала работу выставка текстильных аксессуаров «Всегда модно»; также прошла первая творческая лаборатория и открылась уличная ярмарка.

Фестиваль «Шили-были и носили» продлится до 27 августа. Программа включает конкурсные просмотры, творческие лаборатории, выставки, ярмарку, гала-концерт. Для мастеров будет организован аналитический обзор конкурсных работ. Основными фестивальными площадками станут сквер Г. К. Петрова на Первомайском проспекте и библиотека имени С. А. Есенина.

Фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, министерства культуры и туризма Рязанской области, администрацией города Рязани.