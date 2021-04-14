Фестиваль «Кухня рязанского края» открылся на площадке гастролаборатории

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В среду, 14 апреля, на площадке гастролаборатории в ТЦ «Метро» открылся IV фестиваль «Кухня рязанского Края». Об этом сообщает пресс-служба администарции города.

Цель фестиваля – повысить привлекательность Рязани и региона на этнографической карте туризма страны, популяризировать наш город как гастрономическую столицу России. Одним из гостей мероприятия выступил директор по продажам транснациональной компании «Metro Cash&Carry» Эммануэль Прюво.

В открытии фестиваля приняли участие: «Окская жемчужина», «Старый город», «Графин», «Старый мельник», «Бон Аппетит», «БуфетЪ».

– Фестиваль «Кухня рязанского края» объединил всех рестораторов, возродил старинные русские рецепты, а международными достижениями рязанских шеф-поваров можно и нужно гордиться! – обратилась к участникам советник главы администрации города Ирина Полозова.

С 1 по 31 мая в рамках кулинарного фестиваля «Кухня родного края» рестораны-участники предложат рязанцам и гостям города сеты из пяти блюд, приготовленные из местных продуктов, по фиксированной цене.