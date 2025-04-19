Фермер рассказал, как выбрать непобедимое яйцо для пасхальной битвы

В преддверии Пасхи многие вспоминают о старинной традиционной игре «битки», популярной у разных христианских народов. Участники по очереди стукают яйца друг о друга, побеждает тот, чье яйцо останется целым. Как выбрать самое крепкое? Секретами пасхального успеха с Life.ru поделился фермер Олег Сирота .
По его словам, наилучшие шансы на победу дают яйца от кур с вольного выгула, выращенных на фермерских хозяйствах. Причина кроется в питании птиц.
Сирота уточнил, что важен и возраст птицы: чем курица моложе, тем крепче её яйца. С возрастом организм курицы усваивает меньше кальция, из-за чего снижается прочность скорлупы.
Ещё один практический совет от фермера: лучше выбирать яйца поменьше.
В супермаркетах определить крепость яйца сложно — часто нет возможности осмотреть или постучать. В таких случаях фермер рекомендует ориентироваться на размер и свежесть продукта. В шутку он добавил: «Берите страусиные яйца — они точно выиграют».