Фермер рассказал, как выбрать непобедимое яйцо для пасхальной битвы

В преддверии Пасхи многие вспоминают о старинной традиционной игре «битки», популярной у разных христианских народов. Участники по очереди стукают яйца друг о друга, побеждает тот, чье яйцо останется целым. Как выбрать самое крепкое? Секретами пасхального успеха с Life.ru поделился фермер Олег Сирота .

По его словам, наилучшие шансы на победу дают яйца от кур с вольного выгула, выращенных на фермерских хозяйствах. Причина кроется в питании птиц.

«Когда курица живет у фермера и гуляет на свободе, она получает полный набор микроэлементов. Кальция у неё не просто достаточно для выживания, а ровно столько, сколько нужно. В итоге скорлупа получается прочной», — пояснил эксперт.

Сирота уточнил, что важен и возраст птицы: чем курица моложе, тем крепче её яйца. С возрастом организм курицы усваивает меньше кальция, из-за чего снижается прочность скорлупы.

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Ещё один практический совет от фермера: лучше выбирать яйца поменьше.

«Толщина у всех примерно одинаковая, а у маленьких площадь меньше — поэтому они крепче. А ещё важно бить острой стороной — она крепче, и точка удара будет минимальной», — добавил Сирота.

В супермаркетах определить крепость яйца сложно — часто нет возможности осмотреть или постучать. В таких случаях фермер рекомендует ориентироваться на размер и свежесть продукта. В шутку он добавил: «Берите страусиные яйца — они точно выиграют».