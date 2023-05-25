Четверг, 25 мая, 2023
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Фельдшер умер после ДТП с такси и скорой помощью в Москве

7info
Фото: t.me/moscowproc

В больнице скончался 34-летний фельдшер, пострадавший в ДТП в Москве, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Авария случилась на улице Профсоюзной. По предварительным данным, 52-летний таксист выехал на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение со скорой помощи. Медицинский автомобиль перевернулся.

Фельдшер умер после ДТП с такси и скорой помощью в Москве

С места ДТП госпитализированы водитель скорой, два медработника и пациент, находившийся в салоне. Уже в больнице умер 34-летний фельдшер.

Установление обстоятельств ДТП находится на контроле прокуратуры.

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