Среда, 27 ноября, 2024
На главнуюНовости Касимова

От имени касимовского мэра Бахилова создан фейковый аккаунт

Дата публикации

Валерия Мединская

Глава администрации Касимова Иван Бахилов вновь заявил, что от его лица действуют мошенники. Пост утром 27 ноября он опубликовал на своей странице ВКонтакте.

— Мошенниками в очередной раз создан аккаунт с использованием моей фотографии и данных, с которого рассылается информация и происходит попытка завязать разговор, — пишет Бахилов.

Чиновник просит всех быть бдительными и внимательными.

Новости рубрики
Новости Рязани и области

Выставочный зал библиотеки имени Горького отремонтируют почти за 4 миллиона

Подрядчик должен установить новое освещение и окрасить стены. Срок выполнения контракта - 20 календарных дней с момента заключения договора. Гарантийный срок работы — 5 лет.
Новости Рязани и области

Рязанский врач-психиатр рассказала о новом смертельном увлечении подростков

«Сниффинг» — это газовая токсикомания. Подростки вдыхают пары газов из зажигалок, дезодорантов и освежителей воздуха, вызывая у себя токсическое опьянение и галлюцинации.
Новости Рязани и области

И.о. ректора РГУ имени Есенина Дмитрий Боков: «Наша задача при подготовке кадров – сократить разрыв между обучением и практикой»

Новых договоренностей вуз и крупная компания достигли в рамках проекта Корпорации развития Рязанской области «Кадры для инвесторов».