На главнуюНовости Касимова От имени касимовского мэра Бахилова создан фейковый аккаунт Дата публикации 27.11.2024 09:23 Валерия Мединская Поделиться VKTelegramWhatsAppViberРаспечататьTwitterEmail Глава администрации Касимова Иван Бахилов вновь заявил, что от его лица действуют мошенники. Пост утром 27 ноября он опубликовал на своей странице ВКонтакте. — Мошенниками в очередной раз создан аккаунт с использованием моей фотографии и данных, с которого рассылается информация и происходит попытка завязать разговор, — пишет Бахилов. Чиновник просит всех быть бдительными и внимательными. Новости рубрики Новости Рязани и области Выставочный зал библиотеки имени Горького отремонтируют почти за 4 миллиона Подрядчик должен установить новое освещение и окрасить стены. Срок выполнения контракта - 20 календарных дней с момента заключения договора. Гарантийный срок работы — 5 лет. Новости Рязани и области Рязанский врач-психиатр рассказала о новом смертельном увлечении подростков «Сниффинг» — это газовая токсикомания. Подростки вдыхают пары газов из зажигалок, дезодорантов и освежителей воздуха, вызывая у себя токсическое опьянение и галлюцинации. Новости Рязани и области И.о. ректора РГУ имени Есенина Дмитрий Боков: «Наша задача при подготовке кадров – сократить разрыв между обучением и практикой» Новых договоренностей вуз и крупная компания достигли в рамках проекта Корпорации развития Рязанской области «Кадры для инвесторов».