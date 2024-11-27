От имени касимовского мэра Бахилова создан фейковый аккаунт

Глава администрации Касимова Иван Бахилов вновь заявил, что от его лица действуют мошенники. Пост утром 27 ноября он опубликовал на своей странице ВКонтакте.

— Мошенниками в очередной раз создан аккаунт с использованием моей фотографии и данных, с которого рассылается информация и происходит попытка завязать разговор, — пишет Бахилов.

Чиновник просит всех быть бдительными и внимательными.