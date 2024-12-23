Фатальный переход: астролог Володина объяснила, что принесёт Солнце в Козероге

Солнце перешло в знак Козерога. Что новый знак-покровитель принесёт людям? Объясняет астролог Василиса Володина в своём telegram-канале.

Козерог, по её словам, не любит шуток и от нас потребует серьёзного отношения к делу, исполнения долга и дисциплины. Поэтому берем себя в руки и наводим порядок — на рабочем столе, в мыслях, квартире, расходах и далее везде.

— Выбиться из сил, но сделать — стиль Козерога, так что иногда придется прыгать выше головы. Кстати, несмотря на затяжные праздники, сейчас могут произойти подвижки в карьере, — предупреждает астролог.

А ещё можно заложить фундамент — хоть своего дома, хоть бизнеса. Главное не зачерстветь, пока взбираетесь на личный Олимп. С Козерогами такое случается, поэтому берегите свои и чужие чувства.