«Фабрика процессов» научит рязанцев повышать эффективность сотрудников

Участники образовательного проекта «АПР_Универ» Ассоциации предпринимателей Рязанской области вновь прошли обучение на «Фабрике офисных процессов». Интерактивная площадка действует в регионе на базе Агентства развития бизнеса в рамках нацпроекта «Производительность труда».

Тренинг проводят эксперты Регионального центра компетенций АРБ. По их словам, «Фабрика процессов» как на производстве, так и в офисе учит смотреть на привычные вещи по-новому, искать и находить доступные, но эффективные методы экономии времени и усилий. Практические раунды чередуются с изучением теории о бережливом производстве и его инструментах. Как выстроить рабочий процесс и выполнить поставленные цели ― решают сами «фабриканты». Они учатся беречь время и ресурсы при выполнении привычных обязанностей, оптимизировать перемещение документов, сроки их согласования и количество возвратов на доработку.

У слушателей проекта «АПР_Универ» получилось оптимизировать процесс заключения договоров поставки. Эксперты РЦК подвели итоги этой оптимизации: общая прибыль команды составила 6,32 млн виртуальных рублей, а себестоимость одного договора снизилась почти в 7 раз.

Отметим, что пройти бесплатное обучение на «Фабрике процессов» могут руководители, начальники отделов и другие сотрудники предприятий Рязанской области. Также площадка открыта для представителей региональных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и подведомственных учреждений.