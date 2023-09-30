Суббота, 30 сентября, 2023
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Ежемесячную выплату при рождении ребенка получили 5 282 рязанские семьи

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Изображение от senivpetro на Freepik

В Рязанской области ежемесячную выплату при рождении третьего ребенка или последующих детей получили 5 282 семьи. 

За девять месяцев 2023 года на эти цели было выделено 498, 91 миллионов рублей, сообщает региональной правительство.

Региональный маткапитал размером 82 197,50 рублей получили 1 896 семей.

Материнский капитал можно направить на улучшение жилищных условий, оплату среднего, профессионального и высшего образования ребенка, покупку товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, и на оплату медицинских услуг детям.

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