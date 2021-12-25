Евстратов день 26 декабря: традиции, приметы и что нельзя делать в этот праздник

На 26 декабря в православном календаре приходится день памяти мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста. Святые проживали в III веке на территории нынешней Армении. Во время гонений на христиан они не отреклись от веры Христовой и в страшных муках погибли за неё.

В народе по-разному называли этот день. До нас дошли следующие названия: Дарий, Дарьев день, Евстрат, Евстратов или Евстратиев день. Это пору ещё называли Ведьмиными посиделками, потому что существовало поверье о гуляющей по улицам и стучащейся в окна нечисти. Чтобы уберечь себя и свой дом от влияния злых духов, принято много молиться и следовать ряду запретов.

Что нельзя и что нужно делать на Евстрата? К каким приметам стоит прислушаться?

Традиции и запреты 26 декабря

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В Евстратов день ни в коем случае нельзя ругаться и сквернословить. Считалось, что ведьмы, собирающиеся сегодня на совет, могут услышать злые слова и наслать на того, кто их произносит, страшные горести и неизлечимые болезни.

Если оставить на крыльце веник, его могут заговорить на проблемы. В дом он принесёт много неприятностей.

Сегодняшний день лучше провести в молитве и тишине. Из домашних дел лучше заняться чтением или рукоделием.

Запрягать на Евстрата белую лошадь в упряжку – к беде.

Народные приметы 26 декабря

Если сороки бродят по снегу, будет в ближайшие дни потепление;

Волки воют в полях – к продолжительным морозам;