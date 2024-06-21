Евгений Цыганов стал 76-летним Дедом

Съемочный процесс сиквела «Батя 2. Дед» (16+) в самом разгаре, но до сегодняшнего дня не было точно известно кто исполняет в нем главную роль, а вернее сразу две роли – пожилого отца Бати и еще молодого «деда» времен Великой Отечественной Войны. Создатели фильма поделились фото со съёмочной площадки исполнителя главной роли и официально объявили, что 76-летнего старика играет Евгений Цыганов, а в перевоплощении ему помогает специальный пластический грим.

Евгений Цыганов впервые играет столь возрастную роль в кино, но в театре у него уже был такой опыт — в спектакле Дмитрия Крымова Моцарт «Дон Жуан» актёр исполнил роль пожилого режиссера, за которую получил «Золотую маску».

На роль Деда пробовались многие известные актеры, поиски исполнителя главной роли продолжались более полугода.

«Мы пробовали абсолютно разных артистов, но нашли уникальное сочетание того, что искали именно в Жене. С другими новыми персонажами было попроще, удачный сценарий сразу подсказал нам правильный путь к нашим прекрасным артистам», – говорит режиссер фильма Илья Учитель.

Превращение Евгения Цыганова в 76-летнего Деда занимает 2,5 часа, над образом работают сразу 6 гримеров. В этом процессе главное, чтобы артист старался не двигаться, а был максимально неподвижным. Помимо лица специальный пластический грим накладывается также на руки актера и другие части тела, которые видны в кадре.

«Этот грим был подобран специально под Евгения Цыганова. Процесс создания начался задолго до съемок. Сначала были сделаны слепки на матрицах, с которых изготавливается дальнейший грим, а последним этапом перед нанесением грима является покраска», – говорит Алексей Ивченко, художник по пластическому гриму и спецэффектам.

Фильм «Батя 2. Дед» – продолжение кинохита «Батя», но в отличие от первой картины он охватит сразу три эпохи – наше время, 90-е и 40-е годы. По сюжету Макс и Ирина находятся на грани развода и уже не живут вместе. Макс приезжает к Ирине, чтобы забрать сына Диму на осенние каникулы, но выясняется, что ребенок сбежал из дома. Обеспокоенные родители отправляются на его поиске на машине Влада, семейного психолога и по совместительству ухажёра Ирины. В дороге выясняется, что Дима сбежал в деревню к отцу Макса — Бате. В поездке Макс вспоминает, как родители, во время развода, отправили его в деревню к Деду, про их жизнь вдвоем, свою первую любовь и друзей детства. Сюжет, как и прежде, пронизан воспоминаниями Макса — смешными скетчами из жизни в деревне. Параллельно в фильме также рассказывается история знакомства и любви Деда с его будущей женой во время Великой Отечественной Войны. Так что Евгений Цыганов сыграет «Деда» сразу в несколько возрастах – в 27, 35 и 76 лет.

Режиссер-постановщик фильма – Илья Учитель («Летучий корабль», «Стрельцов»), оператор – Павел Медведев, сценарий – Алексей Литвиненко, Антон Зайцев, Павел Тихомиров (авторы фильма «Батя»). Производство – Good Story Media и ТНТ.

К своим ролям вернулись Владимир Вдовиченков, Стас Старовойтов, Надежда Михалкова, Андрей Андреев и Севастьян Бугаев, а пополнили каст сиквела Степан Девонин, Анастасия Талызина, Соня Петрова и Юра Степанов.

Премьера фильма «Батя 2. Дед» состоится в 2025 г., дистрибьютор – «Централ Партнершип».