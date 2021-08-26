Эвакуированным из горящей пятиэтажки рязанцам предлагают временное размещение

После пожара в жилом доме на улице Черновицкой мэр Рязани Елена Сорокина провела внеочередное заседание комитета по предупреждению и ликвидации ЧС. На повестке дня – помощь эвакуированным гражданам и оперативное восстановление здания.

Пожар случился в ночь на 26 августа в доме №4. Огонь повредил кровлю здания. Спецслужбам удалось оперативно эвакуировать людей. Предоставлено 3 автобуса для обогрева и транспортировки жильцов во временный пункт размещения. Его развернули около Дворца молодёжи.

Елена Сорокина сообщила, что утром прибыла на место происшествия для оказания поддержки пострадавшим жильцам и специалистам, задействованным в работах.

Наши специалисты проводят поквартирный обход, чтобы понять, кому и какую адресную помощь в решении бытовых, насущных проблем надо оказать прямо сейчас. Выясняем, какие варианты по временному расселению устроят людей, — отметила она.

Глава администрации отметила, что на сегодняшний день важно оценить масштаб повреждений и оперативно восстановить здание. Людям необходимо вернуться в свои квартиры как можно быстрее.