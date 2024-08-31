Если вы не едете в провинцию, тогда провинция едет к вам!

Нам всем хочется оказаться поближе к природе и спокойствию после трудовых будней и суеты. В сумасшедшем ритме современности, провинциальная простота и легкость кажутся очень заманчивыми. Если нет возможности уехать, вы можете с удовольствием провести вечер перед экранами телевизоров с фильмами и сериалами про обаятельных провинциалов и очарование регионов России. Мы собрали самых ярких и веселых героев, которые заставят вас тепло улыбнуться и от души проникнуться их приключениями.

«Просто Михалыч 2» (16+)

Комедийный сериал с Владимиром Епифанцевым покажет вам историю простого сибиряка, который сталкивается с произволом чиновников, желающих отнять у него родной лесхоз. Главный герой приезжает в Москву, чтобы самостоятельно со всем разобраться. Он селится в доме зажиточного двоюродного брата. Визит простого русского мужика к семье, привыкшей к роскоши, сопровождается проблемами, неприятностями и приводит к неожиданным последствиям.

В новом сезоне сериала, который ТНТ покажет уже со 2 сентября, сибиряку вновь предстоит вступить в противостояние с москвичами, спасти родное Шарапово и встретить свою любовь.

Кроме Владимира Епифанцева в главных ролях задействованы Ольга Медынич, Павел Ворожцов, Гоша Куценко, Екатерина Климова и другие популярные российские актеры.

«Жуки» (16+)

Съемки сериала проходили в деревне Нижние Подгоричи в Калужской области и окрестностях местного храма.

По сюжету, амбициозные молодые программисты из Москвы разработали уникальное интернет-приложение для смартфонов. Но в самый ответственный момент многомиллионная сделка с инвестором срывается, и парней призывают на службу в армию. Они решают выбрать альтернативную службу и едут в деревню Жуки, где пытаются довести свой проект до конца. Там ребята не только столкнулись с непривычным для них деревенским бытом, но и создали в сарае серверную с доступом в Интернет — для поддержки их масштабного проекта «TWIN».

В мае 2024 года начались съёмки четвёртого сезона сериала под названием «Новые Жуки».

«Соседка» (16+)

История рассказывает нам про два совершенно разных мира, которые неожиданно столкнулись друг с другом. Скромный и застенчивый бизнесмен Федор построил бизнес на своей одержимости чистотой, организовав успешную клининговую компанию. Молодой человек любит упорядоченность в быту и не любит сюрпризы. Но, зато, сюрпризы любит жизнь, и соседкой Федора неожиданно становится обаятельная нахрапистая провинциалка Алена, которая переехала в Москву из Сальска. Жизнь главных героев меняется под влиянием друг друга, а ситуация обостряется наличием у Алены бывшего мужа — вспыльчивого и ревнивого ВДВшника Сереги. Главные роли в сериале исполнили звезды отечественного кино – Егор Корешков, Юлия Хлынина и Алексей Чадов.

«Патриот» (16+)

Доблестный сержант и патриот Саня Кручинин возвращается в родной городок, чтобы готовиться к поступлению в академию ФСБ. А еще, он желает навести порядок в родных краях и мечтает о красавице Ленке, которая была его школьной любовью, но уехала покорять столицу. Выяснение отношений с бывшей пассией, общение с навязчивой поклонницей, разборки с местными хулиганами и регулярное попадание в дискредитирующие истории, постепенно, все больше и больше отдаляют главного героя от основной и важной для него, как ответственного гражданина, цели – поступления в академию.

«Казачок» (16+)

Отвязного подростка Степу родители отправляют на лето в деревню к бабушке на перевоспитание. Казалось бы, что может пойти не так. Оказалось – все! Главный герой и тут находит себе приключения и из современной деревни попадает в настоящий средневековый казачий хутор. Он не имеет ни малейшего представления, как ему вернуться назад.

Степе предстоит заслужить доверие вольных казаков, помочь им защитить станицу и исправить свои ошибки. Комедийный сериал производства студии Сергея Светлакова снимался в Псковской области. Для съемок создатели выстроили целую станицу с церковью, домами и плотинами.

«Полупановы» (16+)

Самая странная семейка из Российской глубинки предстала зрителям в комедийном сериале «Полупановы». По сюжету, социальный работник Наталья хочет выселить их из собственного частного дома. Но сельская жизнь главным героям настолько дорога, что они всячески пытаются избежать переселения в комфортные условия новостроек. Наталья пытается понять, почему Полупановы не хотят переезда. Ну а зрителям остается только наслаждаться уникальным абсурдистским юмором и пасторальными видами деревенских локаций.