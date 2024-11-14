Ещё один подрядчик начал вывозить грунт со стройплощадки в Борках

В Борках еще один подрядчик начал вывозить грунт со строительной площадки. Работы ведутся на территории строящегося ЖК «Окская стрелка». Грузовые автомобили, вывозящие грунт, курсируют ежедневно с 6 утра до 9 вечера. Вывоз грунта лично контролирует руководство компании ГК «Зелёный сад».
Вывозом грунта на данный момент занимаются два подрядчика. В том числе московская компания «Жилтехник». Загрязнённый грунт вывозится на специализированный полигон в город Ногинск Московской области. До конца года со строительной площадки планируется вывезти 20 000 кубометров.
ЖК «Окская стрелка» — единственным в Рязани комплекс на берегу Оки. Спешите приобрести эксклюзивные квартиры в первом и втором доме с видом на реку, пока они есть в наличии! Все подробности в отделе продаж ГК «Зелёный сад», тел.: 8 (4912) 77-77-77.
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