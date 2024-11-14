Ещё один подрядчик начал вывозить грунт со стройплощадки в Борках

В Борках еще один подрядчик начал вывозить грунт со строительной площадки. Работы ведутся на территории строящегося ЖК «Окская стрелка». Грузовые автомобили, вывозящие грунт, курсируют ежедневно с 6 утра до 9 вечера. Вывоз грунта лично контролирует руководство компании ГК «Зелёный сад».

— Ежедневно со строительной площадки вывозится около 1000 кубометров. Грунт отправляется за пределы Рязанской области, — подчеркнул управляющий директор ГК «Зелёный сад» Андрей Оришкевич. — Одновременно с этим идёт работа по замещению грунта чистые песком с карьера. Компания держит своё обещание, данное рязанцам. Мы вывезем весь загрязнённый грунт, оставшийся со времён шпалозавода, и построим на этом месте красивый и экологически чистый жилой комплекс. Общая площадь застройки около 10 гектар, а общий объём грунта, который предполагается заменить, — не менее 60 000 кубометров.

Вывозом грунта на данный момент занимаются два подрядчика. В том числе московская компания «Жилтехник». Загрязнённый грунт вывозится на специализированный полигон в город Ногинск Московской области. До конца года со строительной площадки планируется вывезти 20 000 кубометров.

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