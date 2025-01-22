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Власть и политика

Ещё два рязанских чиновника написали заявления после новогоднего корпоратива

Алексей Самохин

В Рязани еще два чиновника, замеченные на новогоднем корпоративе в ресторане «Гринвич» в Солотче, написали заявления об увольнении. Об этом сообщает телеграм-канал «Новая газета — Рязань».

По данным источника, речь идёт о главном архитекторе города Алексее Крутове и начальнике управления капстроительства мэрии Сергее Клепикове. Ранее подобное заявление написал начальник управления земельных ресурсов и имущественных отношений городской администрации Евгений Кириченко.

По информации НГ, все заявления написаны на имя мэра города Виталия Артёмова, в них не указаны даты. Автор поста предполагает, что чиновников могут уволить, либо оставят их заявления без удовлетворения. В зависимости от результатов проверки.

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Глава администрации Рязани Виталий Артёмов ранее сообщил, что чиновникам было рекомендовано воздержаться от праздников из-за проведения СВО. Когда о корпоративе стало известно, ситуацию начали активно обсуждать в соцсетях.

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