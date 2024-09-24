Вторник, 24 сентября, 2024

Епархия назначила священников-кураторов вузов Рязани

Автор: Алексей Самохин

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Рязанская епархия назначила священников-кураторов для вузов города Рязани. Указ подписал митрополит Рязанский и Михайловский Марк.

Куратором Рязанского государственного университета имени С. Есенина назначены протоиерей Дионисий Ермошин и иерей Вячеслав Осадчук, РГРТУ — иерей Александр Сазонов.

Деятельность медуниверситета имени И. П. Павлова поручено курировать иерею Петру Гевуряну, РГАТУ имени Костычева — иерею Константину Иванову.

Иерей Павел Коньков назначен куратором АПУ ФСИН, протоиерей Игорь Миронов будет курировать Рязанский филиал Московского университета МВД, иерей Дмитрий Фетисов — Политех.

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