Епархия назначила священников-кураторов вузов Рязани

Рязанская епархия назначила священников-кураторов для вузов города Рязани. Указ подписал митрополит Рязанский и Михайловский Марк.
Куратором Рязанского государственного университета имени С. Есенина назначены протоиерей Дионисий Ермошин и иерей Вячеслав Осадчук, РГРТУ — иерей Александр Сазонов.
Деятельность медуниверситета имени И. П. Павлова поручено курировать иерею Петру Гевуряну, РГАТУ имени Костычева — иерею Константину Иванову.
Иерей Павел Коньков назначен куратором АПУ ФСИН, протоиерей Игорь Миронов будет курировать Рязанский филиал Московского университета МВД, иерей Дмитрий Фетисов — Политех.