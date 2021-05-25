Эллиот Пейдж показал фото после удаления молочных желёз

- Advertisement -

Трансгендерный актёр Эллиот Пейдж, который до смены пола был известной актрисой Эллен, представил общественности фото в шортах.

Это первый общественный снимок актёра после операции по удалению молочных желёз.

Каминг-аут был официально объявлен в 2014 году. В 2018 состоялась свадьба с возлюбленной и решение стать трансгендером.

До физических перемен актриса была номинантом престижных премий « Золотой глобус» и «Оскар». Известность принесли фильмы Джуно», «Начало» и сериал «Академия Амбрелла».

Решение о проведении столь радикальной операции не было спонтанным. Актёр, по признанию, давно чувствовал себя мужчиной, который заперт в женском теле, — пишет Газета.ру