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Эллиот Пейдж показал фото после удаления молочных желёз

7info7
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Трансгендерный актёр Эллиот Пейдж, который до смены пола был известной актрисой Эллен, представил общественности фото в шортах.

  Это первый  общественный снимок актёра после операции по удалению молочных желёз.

Каминг-аут был официально объявлен в 2014 году. В 2018 состоялась  свадьба с возлюбленной и решение стать трансгендером.

 До физических перемен актриса была номинантом престижных премий « Золотой глобус» и «Оскар». Известность принесли фильмы Джуно», «Начало» и сериал «Академия Амбрелла».

Решение  о проведении столь радикальной операции не было спонтанным.  Актёр, по признанию, давно чувствовал себя мужчиной, который заперт в женском теле, — пишет Газета.ру

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