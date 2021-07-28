Елена Сорокина высказалась о лесных пожарах в Рязани

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В среду, 28 июля, Елена Сорокина высказалась о лесных пожарах возле Солотчи, Борок и других населенных пунктов. Особое внимание мэр Рязани обратила на возгорание в Турлатове.

Глава администрации отметила, что несанкционированная свалка в Турлатове уже не первый год доставляет множество хлопот муниципалитету и жителям. Периодически на объекте возникают пожары.

— Собственник шламонакопителей на свалке меняется ежегодно. В 2019 году суд запретил копить отходы ЗАО «Экоресурс». В этом году администрация направила обращение в прокуратуру из-за очередных нарушений пожарной безопасности, — написала Елена Сорокина.

Ответственный структуры администрации привлекли к непрерывному контролю за свалкой.

Особая опасность возгорания сохраняется и в Солотче. В настоящее время с местными жителями проводят беседы, а вдоль дорог и троп службы создают минерализованные полосы.

На особом контроле, по словам мэра города, находятся населенные пункты Карцево, Мордасово, Храпово, Божатково, Никуличи, Дягилево, Борки, Соколовка и другие поселки.