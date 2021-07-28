27.9 C
Рязань
Среда, 28 июля, 2021
На главнуюОрганы властиАдминистрация
Органы властиАдминистрацияНовости Рязани

Елена Сорокина высказалась о лесных пожарах в Рязани

Елена Лобанова
Елена Сорокина высказалась о лесных пожарах в Рязани
- Advertisement -

В среду, 28 июля, Елена Сорокина высказалась о лесных пожарах возле Солотчи, Борок и других населенных пунктов. Особое внимание мэр Рязани обратила на возгорание в Турлатове.

Глава администрации отметила, что несанкционированная свалка в Турлатове уже не первый год доставляет множество хлопот муниципалитету и жителям. Периодически на объекте возникают пожары. 

— Собственник шламонакопителей на свалке меняется ежегодно. В 2019 году суд запретил копить отходы ЗАО «Экоресурс». В этом году администрация направила обращение в прокуратуру из-за очередных нарушений пожарной безопасности, — написала Елена Сорокина. 

Ответственный структуры администрации привлекли к непрерывному контролю за свалкой. 

Особая опасность возгорания сохраняется и в Солотче. В настоящее время с местными жителями проводят беседы, а вдоль дорог и троп службы создают минерализованные полосы. 

На особом контроле, по словам мэра города, находятся населенные пункты Карцево, Мордасово, Храпово, Божатково, Никуличи, Дягилево, Борки, Соколовка и другие поселки.

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,523ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]