Елена Сорокина высказалась о лесных пожарах в Рязани

В среду, 28 июля, Елена Сорокина высказалась о лесных пожарах возле Солотчи, Борок и других населенных пунктов. Особое внимание мэр Рязани обратила на возгорание в Турлатове.
Глава администрации отметила, что несанкционированная свалка в Турлатове уже не первый год доставляет множество хлопот муниципалитету и жителям. Периодически на объекте возникают пожары.
Ответственный структуры администрации привлекли к непрерывному контролю за свалкой.
Особая опасность возгорания сохраняется и в Солотче. В настоящее время с местными жителями проводят беседы, а вдоль дорог и троп службы создают минерализованные полосы.
На особом контроле, по словам мэра города, находятся населенные пункты Карцево, Мордасово, Храпово, Божатково, Никуличи, Дягилево, Борки, Соколовка и другие поселки.