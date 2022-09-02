Елена Сорокина встретилась с ректором РГРТУ

— Поговорили о подготовке инженеров и IT-специалистов для города, — написала мэр. — В этом году набор на это направление произведен успешно, конкурс был серьезный. Среди абитуриентов не только рязанцы, но и жители Москвы и Московской области.

Знала, что в Радиоуниверситете действует бесплатная физико-математическая школа, где готовят будущих студентов. Была приятно удивлена, что договор об обучении школьников с директором общеобразовательного учреждения подписывает лично ректор, он же утверждает программы по обучению.

Михаил Викторович рассказал, что уже состоялся первый полноценный выпуск, результаты очень хорошие. В этом году планируют обучать уже около тысячи человек. Главное, чтобы было желание, а образование в школе дадут достойное.