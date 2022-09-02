7info 02.09.2022 16:13 Елена Сорокина встретилась с ректором РГРТУ Глава администрации Рязани Елена Сорокина встретился с ректором Рязанского государственного радиотехнического университета Михаилом Чиркиным. Об этом она сообщила ВКонтакте. — Поговорили о подготовке инженеров и IT-специалистов для города, — написала мэр. — В этом году набор на это направление произведен успешно, конкурс был серьезный. Среди абитуриентов не только рязанцы, но и жители Москвы и Московской области.Знала, что в Радиоуниверситете действует бесплатная физико-математическая школа, где готовят будущих студентов. Была приятно удивлена, что договор об обучении школьников с директором общеобразовательного учреждения подписывает лично ректор, он же утверждает программы по обучению.Михаил Викторович рассказал, что уже состоялся первый полноценный выпуск, результаты очень хорошие. В этом году планируют обучать уже около тысячи человек. Главное, чтобы было желание, а образование в школе дадут достойное. Предыдущая статьяЛесной пожар в Нижегородской области потушен, в Рязанской ликвидируют последний очаг Елена СорокинаРГРТУ Новости СМИ2 Новости СМИ2