Пятница, 2 сентября, 2022
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Елена Сорокина встретилась с ректором РГРТУ

Глава администрации Рязани Елена Сорокина встретился с ректором Рязанского государственного радиотехнического университета Михаилом Чиркиным. Об этом она сообщила ВКонтакте.

— Поговорили о подготовке инженеров и IT-специалистов для города, — написала мэр. — В этом году набор на это направление произведен успешно, конкурс был серьезный. Среди абитуриентов не только рязанцы, но и жители Москвы и Московской области.

Знала, что в Радиоуниверситете действует бесплатная физико-математическая школа, где готовят будущих студентов. Была приятно удивлена, что договор об обучении школьников с директором общеобразовательного учреждения подписывает лично ректор, он же утверждает программы по обучению.

Михаил Викторович рассказал, что уже состоялся первый полноценный выпуск, результаты очень хорошие. В этом году планируют обучать уже около тысячи человек. Главное, чтобы было желание, а образование в школе дадут достойное.

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