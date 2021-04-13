Елена Сорокина встретилась с авторами проекта по созданию в Рязани трех креативных кластеров

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Глава администрации города провела встречу с командой, которая успешно представила проект создания в Рязани трёх креативных кластеров по программе Агентства стратегических инициатив «RurbanCreativeLab». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

К реализации проекта планируется приступить уже в этом году. В городе преобразят городских пространства – Торговый городок, три исторических здания на улицах Соборной и Мюнстерской.

Кластер гастрономической индустрии на территории Торгового городка позволит рязанцам покупать качественные продукты питания. Кластер в здании Первой городской электростанции на ул. Соборной займется разработкой электроники, медицинской техники, технологического оборудования и программного обеспечения. Экологический и образовательный кластер в зданиях на ул. Мюнстерская станет центром координации городских экологических проектов, ядром индустрии экологического образования и дизайна.