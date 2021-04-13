13.4 C
Рязань
Вторник, 13 апреля, 2021
На главнуюОрганы властиАдминистрация
Органы властиАдминистрацияНовости Рязани

Елена Сорокина встретилась с авторами проекта по созданию в Рязани трех креативных кластеров

Валерия Мединская
- Advertisement -

Глава администрации города провела встречу с командой, которая успешно представила проект создания в Рязани трёх креативных кластеров по программе Агентства стратегических инициатив «RurbanCreativeLab». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

К реализации проекта планируется приступить уже в этом году. В городе преобразят городских пространства – Торговый городок, три исторических здания на улицах Соборной и Мюнстерской.

Кластер гастрономической индустрии на территории Торгового городка позволит рязанцам покупать качественные продукты питания. Кластер в здании Первой городской электростанции на ул. Соборной займется разработкой электроники, медицинской техники, технологического оборудования и программного обеспечения. Экологический и образовательный кластер в зданиях на ул. Мюнстерская станет центром координации городских экологических проектов, ядром индустрии экологического образования и дизайна.

– Не сомневаюсь, что у такого сильного коллектива все обязательно получится, – подчеркнула Елена Сорокина. – Нам нужны идеи людей, которые живут в нашем городе и непременно хотят его преобразить.

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнёров

Читайте также

Оставайтесь с нами

321ФанатыМне нравится
670ЧитателиЧитать
1,537ЧитателиЧитать
spot_img

Последние новости

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: +7 (920) 639-91-05.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]