Глава администрации Рязани Елена Сорокина посвятила пост празднованию Дня города.

Рязань — город Героев. Дорогие друзья, именно эта истина станет лейтмотивом Дня рождения нашего города. Сегодня мы говорим о людях, слава которых не померкнет в веках — ведь они в наших сердцах. Сегодня во весь голос мы говорим о современных Героях Отечества — по долгу службы и совести вставших на защиту правды и своих!

Сегодня и всегда мы едины, сильны, несокрушимы.

Дорогие земляки, много интересных событий вас ждут на нашем общем Дне рождения. Он будет по-семейному теплый, домашний, без шоу и пышных торжеств.

Детский День города подарит хорошее настроение нашим деткам. «Выход в космос разрешаю» — сегодня, в юбилейную годовщину рождения, отдаем дань памяти великому Циолковскому. Приглашаем прикоснуться к его наследию в Центральном парке культуры и отдыха. О рязанских кулинарных традициях расскажем на гастрономическом фестивале.

Вечером все вместе споем известные песни о Родине, Рязани, любви и дружбе.

Начало дня — молебен во славу города. Богослужение возглавил митрополит Рязанский и Михайловский Марк.

Рязанцы всегда были и будут вместе. Да хранит Господь, святые и покровители наш город и нашу Родину!

На холмах бесконечной России —

Испокон соль и совесть родимой земли,

Словно крик: «Наши души спасите!» —

Устремляются к небу кремли.

Пять шеломов, пять глав по крутому плечу —

Древний витязь с мечтою о чуде!

Не к душе ли душа, как кирпич к кирпичу,

На его величавой кольчуге.

О, кремли, куполами взлетая —

Православному таинству дань!

Младше даже Москва золотая,

Чем душа всей России — Рязань!