Глава администрации Рязани Елена Сорокина посвятила пост празднованию Дня города.
Рязань — город Героев. Дорогие друзья, именно эта истина станет лейтмотивом Дня рождения нашего города. Сегодня мы говорим о людях, слава которых не померкнет в веках — ведь они в наших сердцах. Сегодня во весь голос мы говорим о современных Героях Отечества — по долгу службы и совести вставших на защиту правды и своих!
Сегодня и всегда мы едины, сильны, несокрушимы.
Дорогие земляки, много интересных событий вас ждут на нашем общем Дне рождения. Он будет по-семейному теплый, домашний, без шоу и пышных торжеств.
Детский День города подарит хорошее настроение нашим деткам. «Выход в космос разрешаю» — сегодня, в юбилейную годовщину рождения, отдаем дань памяти великому Циолковскому. Приглашаем прикоснуться к его наследию в Центральном парке культуры и отдыха. О рязанских кулинарных традициях расскажем на гастрономическом фестивале.
Вечером все вместе споем известные песни о Родине, Рязани, любви и дружбе.
Начало дня — молебен во славу города. Богослужение возглавил митрополит Рязанский и Михайловский Марк.
Рязанцы всегда были и будут вместе. Да хранит Господь, святые и покровители наш город и нашу Родину!
На холмах бесконечной России —
Испокон соль и совесть родимой земли,
Словно крик: «Наши души спасите!» —
Устремляются к небу кремли.
Пять шеломов, пять глав по крутому плечу —
Древний витязь с мечтою о чуде!
Не к душе ли душа, как кирпич к кирпичу,
На его величавой кольчуге.
О, кремли, куполами взлетая —
Православному таинству дань!
Младше даже Москва золотая,
Чем душа всей России — Рязань!