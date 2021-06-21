Елена Сорокина рассказала, за счёт чего можно решить проблему в ливневой канализацией

- Advertisement -

Елена Сорокина предложила депутатам набрать в поисковике «ливни в…» и посмотреть, что покажет интернет. Проблема есть практически в любом городе России, а не только в Рязани, отметила мэр.

Сорокина заявила, что ливнёвки в Рязани устарели, они не рассчитаны на пропуск обильных осадков, загрязняются мусоров. Их ремонтируют, тратят деньги на содержание.

Одним из решений проблемы глава администрации Рязани видит в оплате юрлицами приёма сточных вод в канализацию, за подключение к ней. Такая практика есть в некоторых городах России.

Также Сорокина отметила, что ливнёвки в том виде, как у нас, в мире уже практически не используются. Строятся, так называемые дождевые сады, делаются газоны на разделительных полосах.