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Понедельник, 21 июня, 2021
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Елена Сорокина рассказала, за счёт чего можно решить проблему в ливневой канализацией

7info
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Елена Сорокина предложила депутатам набрать в поисковике «ливни в…» и посмотреть, что покажет интернет. Проблема есть практически в любом городе России, а не только в Рязани, отметила мэр. 

Сорокина заявила, что ливнёвки в Рязани устарели, они не рассчитаны на пропуск обильных осадков, загрязняются мусоров. Их ремонтируют, тратят деньги на содержание. 

Одним из решений проблемы глава администрации Рязани видит в оплате юрлицами приёма сточных вод в канализацию, за подключение к ней. Такая практика есть в некоторых городах России.

Также Сорокина отметила, что ливнёвки в том виде, как у нас, в мире уже практически не используются. Строятся, так называемые дождевые сады, делаются газоны на разделительных полосах. 

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